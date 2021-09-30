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شاهد.. العثور على مبالغ كمية كبيرة من الأموال داخل غرفة سرية بعد إعلان إحباط مخطط خطير في مصر

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شاهد.. العثور على مبالغ كمية كبيرة من الأموال داخل غرفة سرية بعد إعلان إحباط مخطط خطير في مصر
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كشفت وزارة الداخلية المصرية عن غرفة سرية داخل إحدى الشقق السكنية يتواجد بها كمية كبيرة من الأموال في محاولة جديدة لجماعة "الإخوان" للعودة للمشهد وإعادة إحياء نشاط التنظيم.

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وأوضحت الداخلية المصرية أن الجماعة اعتمدت على يحيى مهران عثمان كمال الدين أحد الأذرع الرئيسية للقيادي في جماعة الإخوان المحبوس صفوان ثابت رجل الأعمال الكبير في إنشاء غرفة سرية داخل شقة في حدائق الأهرام بالجيزة، وضعت داخلها أموال الجماعة لإعادة نشاطها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إجهاض المخطط، وكشفت المعلومات إلى اضطلاع عضو الجماعة يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات.

وأضافت المعلومات استغلال عضو الجماعة يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط المذكور كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى.

المصدر: RT

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