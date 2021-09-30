الداخلية المصرية تتهم رجل الأعمال صفوان ثابت باعداد مخطط لأنشطة إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع الأمن الوطني تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط "تنظيم الإخوان" من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

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وقالت وزارة الداخلية إن المعلومات أشارت إلى اضطلاع الإخواني، يحيي مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز فى المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخواني المحبوس، صفوان ثابت.

وذكرت الوزارة أن صفوان ثابت رئيس شركة جهينة كلف يحيي مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية للتنظيم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب باحتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي في ظروف ترقى إلى التعذيب.

وأضافت المنظمة أن السلطات أقدمت على ذلك "انتقاما منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما".

وأكدت أن "المخاوف تتزايد على صحة" صفوان ثابت البالغ 75 عاما، مؤسس شركة "جهينة" إحدى أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في مصر، الذي ألقي القبض عليه في 2 يناير 2020.

المصدر: وسائل إعلام مصرية