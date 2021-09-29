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أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البحرين

أخبار العالم العربي

أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البحرين
Reuters Nir Elias
العلم البحريني والعلم الإسرائيلي
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بدعوة من الخارجية البحرينية، يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، غدا الخميس، إلى البحرين، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي للمملكة.

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وسيفتتح وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ويائير لابيد، السفارة الإسرائيلية في المنامة، كما من المتوقع أن يوقعا قائمة بالاتفاقيات الثنائية.

وسيرافق لابيد المدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز، ونائب المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وعملية السلام، عوديد يوسف.

المصدر: RT

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