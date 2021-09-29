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مستشار السيسي يتحدث عن مصدر طاقة تمتلكه مصر "لن ينتهي إلى يوم القيامة"

مال وأعمال

مستشار السيسي يتحدث عن مصدر طاقة تمتلكه مصر
Globallookpress
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كشف عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس المصري هاني النقراشي، عن امتلاك مصر مصدرا هائلا للطاقة "لن ينتهي إلى يوم القيامة".

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وأضاف النقراشي، أن مصر تملك مصدرين للطاقة أحدهما هو أشعة الشمس، "التي إذا تم استخدامها لن تنتهي حتى يوم القيامة لأنها مصدر مستدام".

وأشار إلى أن "مصر أفضل شيء لها أشعة الشمس المباشرة والتي يمكن تركيزها على نقطة معينة لتجميع الحرارة، وهي مهمة لإمكانية تخزين جزء منها في صهاريج كبيرة، لكي تأتي ساعات الليل، وتستخدم في توليد الكهرباء بدلًا من استخدام محطات الفحم، ومحطات الغاز، وهي توفر الكهرباء بشكل أفضل من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية الضوئية".

وتابع خبير الطاقة العالمي أن مسألة تشغيل السيارات بهذه الكهرباء تأتي في مرحلة لاحقة، ولا زالت في مرحلة الأبحاث، موضحا أن الصناعة والمواصلات، تحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة، وكهرباء السيارات حاليا تعتمد على شحن البطاريات، والبطارية حاليًا تعمل 400 كيلومتر، وفي الفترة المقبلة يمكن للسيارة أن تحصل على الكهرباء "وهي ماشية في السكة"، لكن هذا الأمر ما زال تحت الأبحاث، موضحًا أن هذه التكنولوجيا مرتفعة التكلفة، لكنها مستمرة ومستدامة، وتحويل أشعة الشمس الحرارية إلى كهرباء أمر مستدام، ولن تزول إلا يوم القيامة.

المصدر: الوطن

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