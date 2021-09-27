خبير مصري يكشف عن خريطة ومواصفات موقع أكبر محطة مياه في العالم

كشف خبير المياه المصري عباس شراقي، عن مواصفات مصرف بحر البقر بعد افتتاح السيسي أكبر محطة معالجة مياه في العالم.

إقرأ المزيد

وأوضح شراقي في تصريحات لـRT أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تقع في شرق بورسعيد، وتعد أكبر محطة معالجة على مستوى العالم بطاقة حوالى 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 1,2 مليار دولار (20 مليار جنيه ).

وأشار خبير المياه المصري إلى أن مصرف بحر البقر من أطول المصارف في العالم حيث يصل طوله حاليا الى حوالى 217 كم من القاهرة الكبرى حتى بحيرة المنزلة وحديثا إلى شمال سيناء مرورا بست محافظات هى القليوبية والشرقية والدقهلية والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء.

ونوه شراقي بأن مصرف بحر البقر كان قديما مخصصا للصرف الزراعي ولكن مع النمو السكاني والصناعي وزيادة المياه المستخدمة ومياه الصرف الناتجة من الزراعة والصحي والصناعي ساءت نوعية مياه المصرف ونقل هذا التلوث الكبير إلى بحيرة المنزلة مما أثر على نوعية المياه بها وتدهور الثروة السمكية، إلا أن أعمال تطوير البحيرة من التطهير والتكريك وإزالة التعديات أعاد لها الحياة مرة أخرى، وكان يصب فيها ما يقرب 9 مليون متر مكعب يوميا، تم تحويل حوالى 5,6 مليون متر مكعب يوميا الى سحارة ترعة السلام فى سيناء للمعالجة فى المحطة الجديدة، باجمالى حوالى 2 مليار متر مكعب تستخدم لزراعة حوالى 500 ألف فدان من خلال ترعة السلام حتى بئر العبد، بعد إضافة 2 مليار متر مكعب أخرى من مياه النيل النقية، وكان مخططا من قبل استخدام مياه الصرف ولكن لم يكن فى الخطة المعالجة الثلاثية الحالية. تعد محطة بحر البقر التى تم بناؤها خلال عامين فقط انجازا كبيراً فى المجال البيئى والزراعى والري.

وهى مكونة من العديد من المشروعات مثل عمل 7 كبارى و 6 سحارات قناة السويس ومحطات رفع للمياه وشبكة طرق وجسور ومحطات كهرباء واستصلاح أراضى وشبكة رى حديث، تبلغ جملة هذه الاستثمارات جميعا حوالى 150 مليار جنيه.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT