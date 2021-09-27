 
مباشر

السيسي يعاتب وزير الري على الهواء

أخبار العالم العربي

السيسي يعاتب وزير الري على الهواء
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdls

عاتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الري محمد عبد العاطي بسبب نقص المياه والتعديات على الجسور.

إقرأ المزيد
السيسي: سنلجأ للجيش إذا تطلب الأمر لاسترداد أصول الدولة
السيسي: سنلجأ للجيش إذا تطلب الأمر لاسترداد أصول الدولة

وقال السيسي خلال بث مباشر على الهواء: "متزعلش مني يا دكتور محمد، كنتوا قاعدين بتعملوا إيه السنين اللي فاتت؟ مش كدة ولا إيه يا دكتور مصطفى –يقصد رئيس الوزراء".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد: "مش اللي بيتابع ده وزارة الري، إضافة إلى للمحافظة والأمن، 6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي ما الكتاب بيقول".

المصدر: الوطن

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا