الراعي يوجه رسالة لـ"النازحين" السوريين والأمم المتحدة تحذر من أوضاع اللاجئين

وجه البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، رسالة إلى "النازحين السوريين"، مطالبا إياهم بـ"العودة إلى بلادهم ومتابعة تاريخهم وثقافتهم".

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وخلال كلمة له في المجلس الاقتصادي الاجتماعي في ​وسط بيروت، قال بشارة الراعي: "ما يقلقنا بالإضافة الى هجرة شعبنا، تزايد عدد اللاجئين والنازحين الذين بلغوا نصف سكان لبنان"، مشيرا إلى أنه "عدا عن كون هذا التزايد ثقلا اقتصاديا كبيرا، فإن هذا الواقع يشكل عبئا اقتصاديا ثقيلا على لبنان وخطرا سياسيا وديمغرافيا وأمنيا وثقافيا".

وشدد البطريرك الراعي على أنه "يتعين على الجميع السعي لحل قضية ​اللاجئين الفلسطينيين​ وعودة ​النازحين السوريين​ لبلادهم"، مضيفا: "عودوا الى بلادكم وتابعوا تاريخكم وثقافتكم، وإن لم تعودوا تكونوا، أنتم من تقيمون الحرب الثانية بهدم ثقافتكم وتاريخكم، ونطالب بذلك بكل محبة".

في سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة أن "اللاجئين السوريين في لبنان يكافحون للبقاء على قيد الحياة وسط أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية تضرب لبنان".

وقات الأمم المتحدة موضحة: "60% من عائلات اللاجئين السوريين بلبنان يعيشون بمساكن معرضة للخطر، و30% من الأطفال اللاجئين السوريين لم يدخلوا المدرسة قط، و49% من عائلات اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

المصدر: "النشرة" + RT