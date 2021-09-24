الراعي: دخول صهاريح المازوت تحت سلطة الجيش السوري وحزب الله انتقاص للسيادة اللبنانية

اعتبر البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي، أن "دخول صهاريح المازوت تحت سلطة الجيش السوري وحزب الله يعتبر انتقاصا من السيادة اللبنانية".

وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، هنأ الراعي اللبنانيين بالحكومة الجديدة "لأنها تفتح طاقة الأمل لأننا كنا نعاني من غياب وجود حكومة"، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الجمهورية في كافة القضايا المعيشية والاقتصادية والتربوية وملف المحروقات.

وقال الراعي: "أملنا كبير بأنه طالما هناك حكومة وأشخاص ممتازون فيها لا خوف من أن ينطلق لبنان إلى الأمام وأن تعود الحياة كما كانت"، متمنيا على السياسيين عدم التدخل في شؤون الحكومة و"على رجال الدين عدم التدخل في الدولة ولا في التعيينات".

وأكد أن ""فصل السلطات أساسي كما أن فصل الدين عن الدولة أمر هام جدا"، مضيفا: "نحلم بأن نصل إلى دولة تفرض هيبتها وتفرض الأمن وتحمي المواطنين".

المصدر: "النشرة"