"حزب الله" يعلن عن وصول باخرة محملة بالمازوت من إيران إلى بانياس
Reuters Ali Hashisho
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أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من إيران عند الساعة العاشرة من مساء أمس الخميس، إلى مرفأ بانياس السوري.
وفي وقت سابق أمس أفادت وكالة "مهر" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، بعبور القافلة الخامسة من صهاريج المازوت الإيراني الحدود السورية إلى لبنان.
ووصلت الثلاثاء القافلة الرابعة وسبقتها الأسبوع الماضي 3 قوافل من المازوت الذي اتفق حزب الله مع إيران على توريده إلى لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء
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