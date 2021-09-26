تونس.. راشد الغنوشي ينشر "صورة مضللة" لاحتجاجات يوم الأحد في الشارع الرئيسي للعاصمة (صورة)

نشر رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي صورة قال إنها من الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها ضد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وقالت منصة موقع "تونس تتحرى" للتحقق من الأخبار، إنه وبالتحري في الصورة تبين أنها مضللة.

وأضافت المنصة أن وحدة التحري قامت بمتابعة الصورة حيث تبين أنها كانت مأخوذة بتقنية "wide angle" (الزاوية الواسعة) لتوسعة المساحة والتي تكون فيها الزاوية واسعة ويظهر ذلك من خلال التباعد بين مسافتي كل من المسرح البلدي ونزل الهناء في قلب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وأشارت إلى أنه تم استخدام تلك التقنية ليظهر عدد المشاركين في الوقفة أكثر من الواقع.

وأكدت أنه وانطلاقا من هذا التفسير التقني وبعد التلاعب بالصورة عبر استعمال تقنية لتوسعة المجال والمساحة، خلصت المنصة إلى أن الصورة مضللة ولا تعطي الحقيقة كاملة.

كما نشرت المنصة صورة قالت إنها الصورة الحقيقية للوقفة الاحتجاجية يوم الأحد.

المصدر: موقع "تونس تتحرى"