وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي أحبط عملية كبيرة لحماس كانت ستنفذ في القدس قريبا

أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي أحبط عملية كبيرة لحركة حماس الفلسطينية كانت ستنفذ في القدس قريبا".

وقالت القناة في تقرير أعدته إن "عملية أمنية كبيرة كانت على وشك أن تحدث في مدينة القدس، وأحبطت جراء المداهمات التي نفذتها القوات الإسرائيلية الليلة الماضية في قرى رام الله وجنين في الضفة الغربية، واندلعت خلالها اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي أسفرت عن إصابة جنديين بإصابات خطيرة، ومقتل خمسة مسلحين فلسطينيين من قريتي بدو وبرقين".

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وأضافت أن "الحديث يدور عن عملية تشبه بحجمها الاعتداءات خلال فترة الانتفاضة الثانية والتي حصدت عددا كبيرا من الضحايا".

وتابعت أن "جهاز "الشاباك" الإسرائيلي نجح بتحديد ورصد البنية التحتية والتي كانت ستنطلق منها العملية على مدار أسابيع طويلة".

وأشارت إلى أن "ما أدى إلى سلسلة الاعتقالات ليلة أمس هو أن "الشاباك" فهم أن العملية ستكون حيز التنفيذ قريبا".

وتابعت أن "خلية كبيرة لحركة "حماس" تضم أكثر من 20 شخصا تم اعتقالهم خلال المداهمات الليلة الماضية".

ولفتت إلى أنه "سيكون هناك المزيد من الاعتقالات خلال الأيام القادمة وأن العملية مستمرة"، مشيرة إلى أن "هذه البنية التحتية باتت تحت سيطرة قوات الأمن الإسرائيلية التي نجحت بمنع الاعتداء الذي خططت له خلية حماس".

وذكرت أن "إسرائيل حاليا على استعداد لأي تصعيد من الجانب الفلسطيني".

المصدر: i24