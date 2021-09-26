ليبيا.. ضبط مهاجرين أتراك وإيرانيين قبالة سواحل بنغازي

ضبطت السلطات الأمنية في بنغازي مهاجرين إيرانيين وأتراك مخالفين، تعطل قاربهم قبالة السواحل الليبية.

وقال رئيس قوة فرض القانون في بنغازي جمال العمامي في تصريح لوسائل إعلام ليبية إن المخالفين يتجاوز عددهم الـ45 مهاجرا غير شرعي.

وأضاف أن "هؤلاء المهاجرين كانوا في تركيا وقاصدين إيطاليا، إلا أن مركبهم تعطل قبالة السواحل الليبية، وسحبتهم الأمواج حتى عثر عليهم حرس السواحل".

وأوضح أنه "تم إنزالهم في قاعدة بنغازي البحرية، وتسلمتهم السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم في وقت لاحق".

المصدر: RT