تعطل خدمات "بوابة مصر الرقمية"

أعلن وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت أن مصالح الوزارة تعمل حاليا على إصلاح العطل الذي لحق بـ"بوابة مصر الرقمية".

وأشار في تصريح لموقع "الوطن" إلى أن خدمات "بوابة مصر الرقمية" ستتاح "في القريب العاجل، عقب الانتهاء من عمليات إصلاح الرابط الرسمي للبوابة".

يذكر أن حالة من الارتباك سادت بين مستخدمي "بوابة مصر الرقمية" بعد أن تسبب عطل مفاجئ في تأخير تنفيذ العديد من الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة إلكترونيا.

وتقدم البوابة خدمات في مجالات التوثيق والتموين والتأمين الاجتماعي والأحوال المدنية والضرائب وغيرها.

المصدر: "الوطن"