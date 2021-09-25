تعطل خدمات "بوابة مصر الرقمية"
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rd7f
أعلن وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت أن مصالح الوزارة تعمل حاليا على إصلاح العطل الذي لحق بـ"بوابة مصر الرقمية".
وأشار في تصريح لموقع "الوطن" إلى أن خدمات "بوابة مصر الرقمية" ستتاح "في القريب العاجل، عقب الانتهاء من عمليات إصلاح الرابط الرسمي للبوابة".
يذكر أن حالة من الارتباك سادت بين مستخدمي "بوابة مصر الرقمية" بعد أن تسبب عطل مفاجئ في تأخير تنفيذ العديد من الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة إلكترونيا.
وتقدم البوابة خدمات في مجالات التوثيق والتموين والتأمين الاجتماعي والأحوال المدنية والضرائب وغيرها.
المصدر: "الوطن"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.