في اليوم الوطني.. السعودية تذكر الشباب بتوصيف جريمة التحرش وعقوبتها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قائمة عقوبات من بينها السجن وغرامات مالية بجرائم التحرش وحالات تغليظها.

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وأوضحت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أن التحرش هو: "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص أخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

وقالت الداخلية السعودية إن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش هي "السجن بمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابعت أن "العقوبة تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، في حال تكرار الفعل أو اقترانه في حال كان كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وفي حال وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني أو المجني عليه من جنس واحد، وفي حال كان المجني عليه نائما أو فاقدا للوعي أو في حكم ذلك".

المصدر: تويتر