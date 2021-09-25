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بالفيديو.. مجندات سعوديات يشاركن في العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني

مجتمع

بالفيديو.. مجندات سعوديات يشاركن في العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني
Reuters AHMED YOSRI
سيدة تحمل العلم السعودي
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تداول عدد من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجندات سعوديات تابعات لقطاعات وزارة الداخلية، يرتدين الزي العسكري ويشاركن في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91.

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وأظهر مقطع الفيديو المجندات بالزي العسكري، وهن يقمن بالمشي بطريقة عسكرية، ضمن فعاليات وزارة الداخلية السعودية المشاركة بهذا الاحتفال.

وعلق البعض قائلا: "المرأة ليست نصف المجتمع..المرأة كل المجتمع..المرأة الأم والأخت والبنت والزوجة والخالة والعمة"، وقال حساب آخر: "عصر المساواة".

المصدر: RT

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