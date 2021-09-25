بالفيديو.. مجندات سعوديات يشاركن في العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني
تداول عدد من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجندات سعوديات تابعات لقطاعات وزارة الداخلية، يرتدين الزي العسكري ويشاركن في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91.
وأظهر مقطع الفيديو المجندات بالزي العسكري، وهن يقمن بالمشي بطريقة عسكرية، ضمن فعاليات وزارة الداخلية السعودية المشاركة بهذا الاحتفال.
مجندات سعوديات خلال مشاركتهن في العرض العسكري لقطاعات وزارة الداخلية الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 24, 2021
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pic.twitter.com/g2u0rQs9CV
وعلق البعض قائلا: "المرأة ليست نصف المجتمع..المرأة كل المجتمع..المرأة الأم والأخت والبنت والزوجة والخالة والعمة"، وقال حساب آخر: "عصر المساواة".
مجندات سعوديات خلال مشاركتهن في العرض العسكري لقطاعات وزارة الداخلية الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 24, 2021
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pic.twitter.com/g2u0rQs9CV
عصرر المساواة❤️❤️— إيليف (@elif4i) September 24, 2021
المصدر: RT
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