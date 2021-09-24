احتفالا باليوم الوطني.. عرض للسيارات القديمة لملوك السعودية (فيديو)

نظمت قوات الحرس الملكي في السعودية مسيرة عرض للسيارات القديمة لملوك المملكة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للبلاد.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قنوات سعودية جانبا من مسيرة عرض السيارات القديمة التي جابت الشوارع ابتهاجا باليوم الوطني الـ91.

وشهدت جميع المناطق وعلى رأسها العاصمة الرياض أمس الخميس عروضا ضخمة للألعاب النارية واحتفالا بالأعلام والألعاب النارية وكذلك العروض الجوية بهذه المناسبة الوطنية.

وتحتفل السعودية يوم 23 سبتمبر، بيومها الوطني الـ91، تحت شعار "هي لنا دار"، وهي ذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد البلاد.

المصدر: أخبار 24+تويتر