الملك سلمان يغرّد في اليوم الوطني السعودي

غرد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للسعودية، منوها بما "تنعم به بلاده من أمن واستقرارورخاء وتنمية".

وكتب الملك السعودي في التغريدة: "في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله دائما على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية".

وتابع الملك سلمان: "سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه".

في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية، وسنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2021

وتحتفل السعودية اليوم 23 سبتمبر، بيومها الوطني الـ91، تحت شعار "هي لنا دار"، وهي ذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد البلاد.

المصدر: "واس"