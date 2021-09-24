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حماس تنفي توظيفها أي استثمارات في السودان

أخبار العالم العربي

حماس تنفي توظيفها أي استثمارات في السودان
RT / hamas.ps
حركة حماس
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نفت حركة حماس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن استثمارات وظفتها الحركة في السودان ومصادرتها هناك، من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية.

وأشارت الحركة إلى أن الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.

وناشدت الحركة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان والمتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم وشركاتهم التي أسسوها بطريقة قانونية وبعلم مؤسسات الدولة السودانية وموافقتها.

كما أكدت الحركة على عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني واستذكرت المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة.

وتأمل الحركة بأن تكون القضية الفلسطينية والفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية.

المصدر: RT

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