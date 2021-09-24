بوغدانوف يبحث التسوية السورية مع عبيدة نحاس

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الوضع في سوريا، مع رئيس حركة التجديد الوطني السورية عبيدة نحاس.

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وجاء في بيان عن الخارجية الروسي في أعقاب اللقاء اليوم الجمعة، أنه "جرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا ومحيطها. وأعير اهتمام خاص لآفاق تفعيل التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".

المصدر: RT