مستشار "الجيش الليبي" لـRT: هناك دول تدعم ترشح حفتر لرئاسة البلاد

قال مستشار الجيش الليبي رمزي الرميح، إن مسألة ترشح المشير حفتر للرئاسة الليبية ليست وليدة اليوم أو حتى الأمس بل إنها مطروحة منذ سنوات، مؤكدا أن هناك دولا داعمة لترشحه.

وفي حديث خاص لـRT، أشار الرميح إلى أن مسألة ترشح حفتر مطروحة منذ إطلاق عملية الكرامة العسكرية فالكثير طالب بأن تكون هناك حركة سياسية لعملية الكرامة بالتوازي مع انطلاق العملية العسكرية، مبينا أنه "عندها طالب الكثيرون من أبناء الشعب الليبي يترشح حفتر للرئاسة لأن أزمة ليبيا بالأساس هي أزمة أمنية بامتياز".

وأضاف: "من هنا فالوقت مناسب لترشح حفتر بعد أن أنجزت القيادة العامة مهامها في شرق ليبيا بالقضاء على الإرهاب وكانت القيادة العامة تريد تحرير العاصمة طرابلس أيضا من براثن المليشيات لكن قوى دولية حالت دون إتمام ذلك"، وتابع قائلا: "لا أخفي سرا عندما أقول أن هناك دول داعمه لترشح المشير حفتر وفي النهاية الأمر يحكمه الصندوق وهنا أستطيع القول أن التأييد الشعبي لحفتر محسوم تماما في الشرق والجنوب الليبي والمشكلة فقط في الغرب الليبي الذي يحتاج فيه حفتر إلى تحالفات مع العلم أن الكتلة التصويتية لليبيا تبلغ 3 مليون".

وأوضح أنه "بالنسبة لسيف الإسلام القذافي هناك عائق محلي في القضاء الليبي وكذلك محكمة الجنايات الدولية يحولان دون إتمام ترشحه، وأعتقد أن هناك فيتو دوليا يعترض على ترشح سيف الإسلام القذافي".

ولفت إلى أنه "بالنسبة لعقيلة صالح فلا أتوقع خوضه الانتخابات الرئاسية في ليبيا كونه ما زال يمارس عمله كرئيس لمجلس النواب".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT