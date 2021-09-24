 
مباشر

لودريان: أجريت محادثات "مفعمة بالثقة" مع الرئيس العراقي

أخبار العالم العربي

لودريان: أجريت محادثات
Reuters
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارة إلى العراق (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcu7

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر "تويتر" أنه أجرى محادثات "شاملة ومفعمة بالثقة" مع الرئيس العراقي برهم صالح في وقت متأخر أمس الخميس.

وكتب لودريان اليوم الجمعة دون الخوض في تفاصيل: "بعد مؤتمر بغداد في 28 أغسطس والاجتماع الوزاري في نيويورك يوم 21 سبتمبر، جددت التأكيد على دعم فرنسا للعراق والحوار الإقليمي".

إقرأ المزيد
ماكرون من العراق: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة
ماكرون من العراق: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة

وأصبح العراق ساحة لأطراف متصارعة، مع إيران على جانب والولايات المتحدة وإسرائيل وبلدان خليجية على الجانب الآخر، حيث تستهدف هجمات القوات الأمريكية في حين يتعرض قادة جماعات مسلحة إيرانية وعراقية لاغتيالات.

جاءت هذه الاجتماعات بعد أشهر من استئناف إيران والسعودية محادثات مباشرة في العراق، ساهمت في نزع فتيل التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

امصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا