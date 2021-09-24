لودريان: أجريت محادثات "مفعمة بالثقة" مع الرئيس العراقي

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر "تويتر" أنه أجرى محادثات "شاملة ومفعمة بالثقة" مع الرئيس العراقي برهم صالح في وقت متأخر أمس الخميس.

وكتب لودريان اليوم الجمعة دون الخوض في تفاصيل: "بعد مؤتمر بغداد في 28 أغسطس والاجتماع الوزاري في نيويورك يوم 21 سبتمبر، جددت التأكيد على دعم فرنسا للعراق والحوار الإقليمي".

#Irak J’ai eu ce soir un entretien dense et confiant avec le Président @BarhamSalih.



Après la conférence de Bagdad du 28 août et la réunion ministérielle de New York le 21 septembre, j’ai réaffirmé le soutien de la 🇫🇷 à l’Irak et au dialogue régional. #UNGA@francediplo — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) September 24, 2021

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وأصبح العراق ساحة لأطراف متصارعة، مع إيران على جانب والولايات المتحدة وإسرائيل وبلدان خليجية على الجانب الآخر، حيث تستهدف هجمات القوات الأمريكية في حين يتعرض قادة جماعات مسلحة إيرانية وعراقية لاغتيالات.

جاءت هذه الاجتماعات بعد أشهر من استئناف إيران والسعودية محادثات مباشرة في العراق، ساهمت في نزع فتيل التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

امصدر: "رويترز"