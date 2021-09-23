 
مباشر

الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مسيّرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أخبار العالم العربي

الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مسيّرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
AP
إطلاق صاروخ من منظومة دفاع جوي سعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcs6

قال التحالف العربي في اليمن يوم الخميس، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

وأكد التحالف أنه أحبط كافة المحاولات العدائية للحوثيين باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم عن إحباطه هجمات جوية نفذتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة بواسطة طائرات مسيرة.

وحمل التحالف الجماعة المسؤولية عن "تصعيد متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود".

كما أعلن في وقت سابق تدميره صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحوثيين عن استكمال سيطرتهم على محافظة البيضاء.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا