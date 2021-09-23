الدفاعات الجوية السعودية تدمر طائرة مسيّرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قال التحالف العربي في اليمن يوم الخميس، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

وأكد التحالف أنه أحبط كافة المحاولات العدائية للحوثيين باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

#التحالف: إحباط كافة المحاولات العدائية للميليشيا باستهداف المدنيين والأعيان المدنية#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) September 23, 2021

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم عن إحباطه هجمات جوية نفذتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة بواسطة طائرات مسيرة.

وحمل التحالف الجماعة المسؤولية عن "تصعيد متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود".

كما أعلن في وقت سابق تدميره صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحوثيين عن استكمال سيطرتهم على محافظة البيضاء.

المصدر: وكالات