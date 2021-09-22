خبير مياه مصري يكشف لـRT آخر أرقام إيراد النيل الأزرق

قال الدكتور عباس شراقي إن إيراد النيل الأزرق بلغ يوم الأربعاء 483 مليون متر مكعب، وهي المرة الأولى التي يقل فيها عن نصف مليار متر مكعب منذ نهاية يوليو.

وأوضح في حديث مع RT أن هذا المعدل يبقى رغم ذلك أعلى من المتوسط بنسبة 32% لمثل هذا اليوم.

وأضاف أن متوسط إيراد النيل الأزرق خلال شهور الأمطار الأربعة من الأول من يوليو وحتى نهاية أكتوبر بلغ حوالي 41 مليار متر مكعب، ثم يكمل 50 مليار متر مكعب في باقي العام من الأمطار الخفيفة وبحيرة تانا.

ولفت إلى أن إجمالي كمية مياه النيل الأزرق عند سد النهضة منذ بداية يوليو الماضي حتى اليوم وصل إلى 41 مليار متر مكعب.

كما أكد شراقي أن بحيرة سد النهضة لا تزال عند أعلى مستوى لها بتخزين 10 مليار متر مكعب عند منسوب 579 مترا فوق سطح البحر كما هو واضح في آخر صورة فضائية، مضيفا أن المستوى سوف يبدأ بالانخفاض تدريجيا في الأسابيع القادمة للوصول إلى منسوب التخزين الثاني وهو 573 مترا بإجمالي 8 مليار متر مكعب.

ناصر حاتم

المصدر: RT