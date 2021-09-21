تداول تسجيلات نادرة للمشير الراحل طنطاوي

نشرت وسائل اعلام مصرية تسجيلات للمشير الراحل محمد حسين طنطاوي حول أبرز المواقف في حياته.

ونشرت صحيفة الشروق المصرية فيديو "الرهائن وصلوا يا أفندم" وهي مقولة تداولها المصريون للمشير طنطاوي حيث قام بإبلاغ الرئيس الراحل محمد حسني مبارك يوم في 19 سبتمبر 2008 بأنباء تحرير عدد من الرهائن في منطقة جبل عوينات الصحراوية، على الهواء مباشرة خلال فغالية كان يقوم بها الرئيس.

بدورها، نشرت صحيفة الأهرام المصرية تسجيلا نادرا لطنطاوى عندما كان قائدا للكتيبة 16 مشاة فى حرب اكتوبر".

وروى طنطاوي خلال التسجيل تفاصيل ما جرى في تلك الحرب.

وأعلنت الرئاسة المصرية صباح اليوم وفاة المشير طنطاوي عن عمر يناهز 85 عاما.

المصدر: الأهرام + الشروق