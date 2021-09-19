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لبنان.. طبيب يصل إلى المستشفى على دراجة لإجراء عملية ولادة بعد نفاد البنزين من سيارته (صورة)

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لبنان.. طبيب يصل إلى المستشفى على دراجة لإجراء عملية ولادة بعد نفاد البنزين من سيارته (صورة)
Globallookpress
العاصمة اللبنانية بيروت
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تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة طبيب جراحة نسائية استقل دراجة هوائية ليتمكن من الوصول إلى المستشفى الذي يعمل به، حيث دخلت امرأة في حالة مخاض هناك.

ونشر الطبيب ذكي سليمان على صفحته عبر "فايسبوك" صورة له وبين ذراعيه المولود الذي أشرف على عملية ولادته، بعد انتهاء عملية التوليد في مستشفى رزق - الجامعة اللبنانية الأمريكية.

وقال إنه "قصد المستشفى مستقلا دراجته الهوائية بسبب نفاد البنزين من سيارته".

وتوجه بالحديث إلى الطفل المولود حديثا: "يوما ما ستخبرك عائلتك أنك ولدت في زمن اضطر فيه الطبيب إلى ركوب الدراجة الهوائية لولادتك في زمن لا يوجد فيه البنزين ولا الأدوية ولا الكهرباء".

 

المصدر: RT

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