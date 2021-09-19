مراسلنا: الرئيس العراقي سيمثل بغداد في اجتماعات الجمعية العمومية في الأمم المتحدة

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، أن الرئيس العراقي برهم صالح، سيمثل بلاده في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر مراسل RT، أن وزير الخارجية فؤاد حسين وصل مساء اليوم إلى نيويورك وسيلتقي مجموعة من وزراء خارجية دول أخرى على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأضاف، أن الرئيس العراقي برهم صالح سيصل يوم غد الاثنين إلى نيويورك ليمثل بلاده في الاجتماع الدوري للجمعية، بالإضافة إلى إلقاء كلمة العراق هناك.

المصدر: RT