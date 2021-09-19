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رئيس هيئة الأركان الأردنية يبحث مع وزير الدفاع السوري عدة قضايا منها الوضع بجنوب سوريا

أخبار العالم العربي

رئيس هيئة الأركان الأردنية يبحث مع وزير الدفاع السوري عدة قضايا منها الوضع بجنوب سوريا
AP
سوريا، أرشيف
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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية مع وزير الدفاع السوري، القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين والأوضاع بالجنوب السوري.

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واستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في العاصمة عمان، وزير الدفاع رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات.

وجاء اللقاء في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد الجانبان خلال لقائهما استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة.

المصدر: "المملكة"

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