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مصدر سوري يكشف عن حالة عبور الشاحنات والأفراد في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

مال وأعمال

مصدر سوري يكشف عن حالة عبور الشاحنات والأفراد في معبر نصيب الحدودي مع الأردن
Reuters
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كشف مصدر في جمارك معبر نصيب الحدودي السوري مع الأردن عن فتح المعبر أمام الشاحنات بعد توقفه قرابة أسبوع.

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وأضاف المصدر إلى "عبور نحو 40 شاحنة في اليوم الأول لعودة المعبر للعمل، منها نحو 20 شاحنة سورية معظمها محمل بالخضر والفواكه، قابلها دخول أكثر من 20 شاحنة قادمة من دول الخليج إلى الأراضي السورية".

وتابع: " لم يعد هناك أي حالة تراكم للشاحنات السورية في المعبر، وأن حركة عبور الشاحنات تجري بسهولة ويسر من دون أي معوقات".

وأشار المصدر إلى أنه "لا تزال حركة العبور أمام الأفراد والأشخاص والنقل السياحي (السيارات والباصات السياحية) شبه متوقفة بانتظار تحسن الظروف العامة وبعض الإجراءات الإدارية، مثل تهيئة المركز الطبي وبعض متطلبات العمل الفني لدى الجانب الأردني، وعليه ما زال تحديد الوقت لعودة حركة الأشخاص بين البلدين (الأردن وسورية عبر منفذ نصيب الحدودي) غير محدد زمنيا، لكن معظم التداولات ترجح أن يتحقق ذلك خلال الفترة المقبلة".

وتوقع المصدر "تحسنا في حركة الشحن مع الأردن خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا في موسم الخضر والفواكه، في حين ما زالت حركة الشحن القادمة حاليا من الأردن بسيطة وتقتصر على بعض المواد الأولية التي تدخل في تركيب بعض الصناعات السورية".

المصدر: "الوطن"

 

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