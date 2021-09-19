عضو بلجنة الأمن العراقي: الحكومة غير قادرة على رد الإعتداء الإيراني عن إقليم كردستان

قال النائب عن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عبد الخالق العزاوي إن "إقليم كردستان العراق لا يحتاج إلى حماية القوات الإيرانية، كما أن الإقليم لديه من يحميه".

وفي حديث لشبكة رووداو الإعلامية وصف العزاوي "تصريحات رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري حول قرار إيران بتوسيع عملياتها العسكرية في إقليم كردستان، أنها تصريحات لا تؤخذ على محمل الجد وإنما هي فقط للتصعيد الإعلامي"، معلناً ان "الحكومة العراقية غير قادرة على الرد على الإعتداءات الإيرانية على الإقليم".

وأكد العزاوي أنه "لم يكن هناك تنسيق للقوات الايرانية مع الحكومة العراقية، كما أن الحكومة غير قادرة على الرد لحد الأن على مثل هكذا إعتداءات، والجانب الايراني يزعم أنه يمتلك أهداف داخل حدود الإقليم وهذا الأمر غير صحيح".

المصدر: شبكة رووداو الاعلامية