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أفغانستان.. "طالبان" تنشر لقاء مع الملا عبد الغني برادر نافية شائعة إصابته (فيديو)

أخبار العالم العربي

أفغانستان..
RT
النائب الأول لرئيس الوزراء بالوكالة في أفغانستان في حكومة طالبان الملا عبد الغني برادر
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نفت حركة "طالبان" في أفغانستان يوم الأربعاء ما أشيع عن إصابة النائب الأول لرئيس الوزراء بالوكالة في حكومتها الملا عبد الغني برادر.

وقالت في تدوينة على "تويتر": "منذ أيام يتم تداول الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجهات المغرضة حول إصابة الملا برادر آخند نتيجة نزاع داخلي في القصر الرئاسي وإلى غير ذلك من الترهات والأكاذيب".

وبثت الحركة لقاء حصريا مع الملا برادر آخند لتفنيد هذه الشائعات.

وكانت الحركة قد قالت إن ما أشيع عن مقتل  برادر غير صحيح وأن "كل هذا دعاية للعدو لا أساس لها من الصحة".

ونشر المتحدث باسم حركة "طالبان" محمد نعيم مقطعا صوتيا نسبه لبرادر جاء فيه: "انتشرت أخبار في وسائل الإعلام عن موتي.. خلال الليالي القليلة الماضية كنت مسافرا في رحلات.. وأينما كنت في الوقت الحالي فنحن جميعا بخير جميع إخوتي وأصدقائي".

وأضاف برادر: "تنشر وسائل الإعلام دائما دعاية مزيفة.. لذلك أرفض بكل شجاعة كل تلك الأكاذيب، وأؤكد لكم مائة بالمائة أنه لم يحدث شيء ولا مشكلة لدينا".

المصدر: RT + وكالات

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