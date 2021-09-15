أفغانستان.. "طالبان" تنشر لقاء مع الملا عبد الغني برادر نافية شائعة إصابته (فيديو)

نفت حركة "طالبان" في أفغانستان يوم الأربعاء ما أشيع عن إصابة النائب الأول لرئيس الوزراء بالوكالة في حكومتها الملا عبد الغني برادر.

وقالت في تدوينة على "تويتر": "منذ أيام يتم تداول الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجهات المغرضة حول إصابة الملا برادر آخند نتيجة نزاع داخلي في القصر الرئاسي وإلى غير ذلك من الترهات والأكاذيب".

وبثت الحركة لقاء حصريا مع الملا برادر آخند لتفنيد هذه الشائعات.

منذ أيام يتم تداول شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجهات المغرضة، حول إصابة الملا برادر آخند نتيجة نزاع داخلي في القصر الرئاسي و... إلى غير ذلك من الترهات والأكاذيب.

وقريباً سيتم بث لقاء حصري مع السيد (الملا برادر آخند)، للرد على جميع تلك الشائعات. pic.twitter.com/qTixSwkIZT — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 15, 2021

د محترم ملا برادر آخند تازه مركه

مصاحبه تازه محترم ملا برادر آخند.

مقابلة جديدة للسيد الملا برادر آخند pic.twitter.com/3UfUOBaGgK — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) September 15, 2021

وكانت الحركة قد قالت إن ما أشيع عن مقتل برادر غير صحيح وأن "كل هذا دعاية للعدو لا أساس لها من الصحة".

ونشر المتحدث باسم حركة "طالبان" محمد نعيم مقطعا صوتيا نسبه لبرادر جاء فيه: "انتشرت أخبار في وسائل الإعلام عن موتي.. خلال الليالي القليلة الماضية كنت مسافرا في رحلات.. وأينما كنت في الوقت الحالي فنحن جميعا بخير جميع إخوتي وأصدقائي".

وأضاف برادر: "تنشر وسائل الإعلام دائما دعاية مزيفة.. لذلك أرفض بكل شجاعة كل تلك الأكاذيب، وأؤكد لكم مائة بالمائة أنه لم يحدث شيء ولا مشكلة لدينا".

المصدر: RT + وكالات