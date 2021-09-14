الأردن.. تقرير المشفى الذي توفيت فيه الطفلة "لين" يدين بعض الأطباء

توصل تقرير أجراه مشفى البشير في الأردني إلى إدانة بعض الأطباء الذي أشرفوا على علاج الطفلة لين أبو حطب (5 سنوات) التي توفيت نتيجة تقصير طبي

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وأوضح مدير عام مستشفيات البشير عبد المانع السليمات، أن التقرير الذي صدرت نتائجه هو ذاك الذي صدر عن اللجنة التي شكلها المشفى، وقد توصل أعضاء اللجنة إلى أن "هناك تقصيرا في تشخيص الحالة" عند حضورها في الثاني من الشهر الجاري إلى المشفى، و"على هذا الأساس أدين بعض الأطباء في هذا الموضوع لتقصيرهم في تشخيص الحالة".

وأضاف السليمات في تصريح للتلفزيون الاردني أن المشفى كان وعد بتشكيل لجنة، وأن نتائجها ستكون جاهزة مساء اليوم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أيضا شكلت لجنة تضم مختصين وحقوقيين، وقد باشروا التحقيق، قائلا إن إدارة المشفى بانتظار نتائج تلك اللجنة الوزارية، وبعد ذلك سيتم رفع التقريرين إلى وزير الصحة فراس الهواري.

وكانت حادثة وفاة الطفلة أبو حطب شغل الرأي العام في الأردن، وأثار غضبا في المملكة خاصة أن تلك الحادثة كانت الثانية خلال أسبوع، وهو ما دفع عدد من الأردنيين إلى المطالبة بإقالة وزير الصحة.

المصدر: RT