الأردن.. تفاصيل وفاة طفلة بسبب "خطأ طبي" ووزارة الصحة تتحرك بشكل فوري

كشف ماهر أبو حطب والد الطفلة لين المتوفاة في الأردن، عن تفاصيل دخولها المستشفى والتداعيات المرضية التي أصابتها، لافتا إلى أن وفاتها كانت نتيجة "خطأ طبي".

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وفي تفاصيل هذه الواقعة، أشار ماهر أبو حطب إلى أن "ابنته كانت تعاني من ألم في البطن، فقام بأخذها الى مستشفى البشير بتاريخ 3 سبتمبر 2021، وتم تشخيص الحالة بانها التهاب في المسالك البولية"، موضحا أنه "أرسل ابنته مرة أخرى إلى المستشفى، لتشخص الحالة في المرة الثانية على انها التهاب في الأمعاء".

في حين أن الأب قام بعدها بعرض ابنته لين على طبيب خاص، والذي أبلغه بأن "ابنته مصابة بـ"الزايدة" (التهاب الزائدة الدودية)، وطلب منه الذهاب لأقرب مستشفى، إذ أنه "عاد لمستشفى "البشير" مرة أخرى ليتم تشخيص الحالة على أنها "زايدة"، وبعد انتظار 4 ساعات، لفت الأب إلى أنه في هذه الاثناء كانت "الزايدة" قد انفجرت لدى ابنته، وأدخلت بعد ذلك إلى غرفة العمليات".

وأوضح قائلا: "في اليوم الثاني أبلغت والدة الفتاة الطبيب بأن بطن الفتاة منفوخ، فأبلغها بان هذه غازات ويجب عليها المشي لإخراجها، إلا ان الغازات لم تخرج بعد المشي، ليتقرر لها عملية جديدة، وعند خروجها من غرفة العميات كانت مفارقة للحياة".

وأكد الوالد أن "طبيب الطب الشرعي في المستشفى أبلغهم بأن سبب الوفاة هو خطأ طبي".

من جانبه، شدد مدير مستشفيات "البشير"، عبد المانع السليمات، على أنه "يتوعد بمحاسبة كل من قصر في قضية الطفلة لين صاحبة الـ5 أعوام والتي توفيت بعد "انفجار الزائدة" داخل جسمها وما أحدث ذلك من تسمم في الدم الى أدى لوفاتها"، لافتا إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق حيادية في القضية، وسيتم محاسبة كل من قصر.، وأن قرار اللجنة سيصدر اليوم الثلاثاء كحد أقصى، وسيتم على إثره اتخاذ اللازم"، متوعدا بتحويل القضية للادعاء العام في حال ثبوت القصور.

هذا وأفاد حسن الهواري، مدير المركز الوطني للطب الشرعي، بأن "سبب وفاة الطفلة لين التي خضعت لعملية جراحية في مستشفى البشير، يعود إلى تجرثم الدم نتيجة التهاب غشاء البريتوان (غشاء البطن) ما بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية"، لافتا إلى أن "الأمر يحدث عندما تنفجر الزائدة الدودية التي ينتج عنها التهاب بالتجويف البطني الذي ينتج عنه انتقال الجرثومة إلى الدم".

كما أكد أنه "في حال ثبوت وجود خطأ فسيتحمل المخطئ عقوبة إدارية من جهة واحالته الى القضاء من جهة أخرى".

من جهتها، أصدرت وزارة الصحة بيانا اليوم الثلاثاء، أعربت فيه عن "حزنها الشديد على وفاة الطفلة لين"، مؤكدة أنها "قررت إجراء تحقيق حول حادثة الوفاة من قبل فريق طبي وإداري وقانوني مؤلف من وزارة الصحة والجامعة الهاشمية، وذلك بشكل منفصل عن لجنة التحقيق المشكلة من قبل إدارة مستشفيات البشير".

ولفتت الوزارة إلى أن "فريق التحقيق باشر صباح اليوم الثلاثاء بإجراء التحقيقات اللازمة في مستشفى البشير للوقوف على الملابسات والمجريات الكاملة التي رافقت حادثة الوفاة"، مشيرة إلى أن "فريق التحقيق سيصدر تقريره خلال 24 ساعة، وسيتم على ضوئه محاسبة من يثبت تقصيره من خلال التحقيقات وبما ينسجم مع أحكام التشريعات النافذة.

كما أعلنت الوزارة في بيانها أنه "تم صباح هذا اليوم إرسال فريق عمل متخصص من الوزارة إلى مستشفيات البشير ليكون متواجدا هناك كافة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة لمراقبة سير العمليات والإجراءات اليومية في المستشفى وحتى إشعار آخر".

المصدر: "رؤيا"