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سوريا.. إخماد حريق في الأراضي الزراعية بريف حمص

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سوريا.. إخماد حريق في الأراضي الزراعية بريف حمص
أثناء إخماد الحريق في ريف حمص ـ (سانا)
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أخمدت فرق الإطفاء في محافظة حمص وسط سوريا حريقا اندلع في أشجار حرجية ومثمرة في الأراضي الزراعية في ريف المحافظة الغربي

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الدفاع المدني بحمص غياث عاقل أن الحريق اندلع في أراضي قرية المقعبرات، وشمل مساحة تقدر بـ 20 دونما، وقدر عدد الأشجار المتضررة بنحو 350 شجرة مثمرة وحرجية.

وأشار عاقل إلى أن أفراد الدفاع المدني بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص "عملوا على تطويق الحريق ومنع امتداده والسيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعا لتجدده"

 

المصدر: "سانا"

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