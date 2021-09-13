مصر.. وفاة صائد الدبابات الإسرائيلية إبراهيم عبد العال

توفي الرقيب في الجيش المصري إبراهيم عبد العال الذي كان أحد اثنين حازا لقب "صائد الدبابات"، حيث دمرا عشرات الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر 1973.

وذكرت وسائل إعلام المصرية أن عبد العال حاز عددا من الأوسمة والنياشين تقديرا لإنجازاته، خاصة بعدما دمر عددا من الدبابات في تلك الحرب التي وقفت فيها سوريا ومصر بشكل أساسي في مواجهة إسرائيل.

وتشير بعض الإحصائيات إلى أن عبد العال دمر 18 دبابة وعربتين مدرعتين للعدو، ومنح على إثر ذلك وسام الجمهورية، بعد محمد عبد العاطي الذي سبق أن حاز اللقب نفسه.

ولد عبد العال عام 1951 في محافظة الدقهلية، والتحق بالقوات المسلحة عام 1969.

حصل على إجازة في التجارة من جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا في المراجعة من جامعة المنصورة عام 1993.

المصدر: وسائل إعلام مصرية +RT