آخر سفراء إيران في السعودية: الهجوم على السفارة السعودية بطهران نقلنا من موقع الفوز إلى موقع الخسارة

اعتبر السفير الإيراني الأسبق في السعودية حسين صادقي أن الهجوم على السفارة السعودية في إيران غير المعادلة، ونقل طهران من موقع الفوز على الرياض إلى موقع الخسارة.

ونقل موقع "انتخاب" الإيراني عن صدقي قوله إن "حادثة السفارة السعودية كان لها بالتأكيد أثر كبير على قطع العلاقات بيننا، فالبعض تصرفوا بشكل تعسفي وربما عن علم، الأمر الذي أدى للأسف إلى انهيار العلاقات بيننا، ووضعنا بموقع الخسارة".

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وأكد أهمية تحسين العلاقات بين إيران والسعودية، مضيفا: "نأمل أن ندخل مرحلة تطبيع العلاقات السياسية في المستقبل القريب، الأمر الذي سيكون له بلا شك تداعيات إقليمية وعالمية كبيرة".

وشهدت العلاقات بين السعودية وإيران المتنافستين في المنطقة ارتفاعا حادا لمستوى التوتر إثر إعدام السلطات السعودية، يوم 2 يناير 2016، لـ47 معارضا بينهم رجل الدين، الشيخ نمر باقر النمر، في خطوة أثارت غضبا كبيرا لدى إيران التي ردت فيها جماهير على هذا الإجراء باقتحام وإحراق سفارة الرياض في طهران وقنصلية المملكة في مدينة مشهد.

المصدر: "انتخاب" + RT