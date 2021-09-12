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السعودية: ندعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

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السعودية: ندعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي
AFP Aamir QURESHI
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
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أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي، معتبرا أن "طهران لم تحترم الاتفاق النووي معها".

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي ألكسندر شاللنبيرغ في الرياض، قال بن فرحان إن "السعودية قلقة إزاء التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها النووي".

وأردف قوله: "الاتفاق النووي على سلبيته لم تحترمه إيران".

وفي الملف اليمني، قال إن "المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية (جماعة أنصار الله)".

وأشار إلى أن "المليشيات الحوثية تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي والدمام".

وتطرق إلى اقتراح الرياض وقفا شاملا للنار في اليمن، مؤكدا أن جماعة "أنصار الله" لم تلتزم به".

وأعرب عن رفض المملكة القاطع لـ"استخدام المليشيات الحوثية الشعب اليمني رهينة".

المصدر: "عكاظ"

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