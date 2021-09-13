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بيلوسي تعلق على مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي

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بيلوسي تعلق على مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي
Globallookpress Lenin Nolly
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علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الأحد على مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي خلال احتجازه في المملكة.

وكتبت بيلوسي عبر "تويتر": "أشعر بقلق عميق إزاء مزاعم تعذيب عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان خلال احتجازه"، واصفة الحكم الصادر بحقه بأنه "استمرار لاعتداء السعودية على حرية التعبير".

وأضافت بيلوسي أن الكونغرس سيراقب جلسة الاستئناف المقررة اليوم الاثنين "كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام".

واحتجزت السلطات السعودية عامل الإغاثة في مارس 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما يليها حظر سفر لمدة 20 عاما، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، في 6 أبريل الماضي.

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وفي عام 2015، أدى خرق للبيانات في "تويتر" إلى الكشف عن منتقدين مجهولين للحكومة السعودية على المنصة، واعتقالهم، بحسب عائلات وقضيتين ضد الشركة، وكان من بينهم السدحان الذي كان يعمل في الهلال الأحمر، وعبر عن آرائه في قضايا حقوق الإنسان وقضايا اجتماعية أخرى عبر حسابه المجهول على "تويتر"، وفقا لما ذكرته عائلته.

وقالت شقيقته أريج، التي تقيم في سان فرانسيسكو، إن الأمن السعودي قبض عليه في مكتبه في الرياض في مارس 2018، وبعد عامين على اختفائه، سمح له بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته، وقالت إنه محتجز في سجن الحائر قرب الرياض.

وفي أبريل الماضي رد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود على الانتقادات الأمريكية للرياض بشأن قضية عبد الرحمن السدحان، داعيا الأمريكيين إلى الكف عن المتاجرة بحقوق الإنسان.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية

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