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مستشار الرئيس المصري: انتشار فيروس كورونا متوازن ويسير مع الموجات السابقة

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مستشار الرئيس المصري: انتشار فيروس كورونا متوازن ويسير مع الموجات السابقة
AFP
التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
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أعلن محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أن انتشار فيروس كورونا في البلاد متوازن خلال الموجة الحالية، ويسير مع الموجات السابقة.

وفي تصريح لقناة "النهار"، قال تاج الدين إن "الموقف الوبائي في أي دولة يبنى على الحالات المصابة بفيروس كورونا، والحالات الخطرة، ومعدل الوفيات نتيجة الفيروس".

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وأشار إلى أن "الموقف الحالي مستقر، وأنه لا يستطيع أن يقول إن الفيروس أصبح أكثر انتشارا في الموجة الحالية".

وأضاف أن "أعداد الإصابات والأعراض لم تختلف كثيرا عن الموجات السابقة"، لافتا إلى أن "البعض يتحدث عن انتشار المرض بشكل عائلي داخل الأسرة الواحدة، والعائلات بدأت تهتم أكثر، وتبرز احتمالية إصابة الأطفال بكورونا".

وتابع: "الشكل الوبائي حاليا في مصر متوازن وماشي مع الموجات السابقة، ولكن أصبح لدى الأطقم الطبية والعائلات خبرة في التعامل مع الفيروس والحالات المصابة".

المصدر: "المصري اليوم"

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