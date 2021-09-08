مصر..وزارة الصحة تكشف موعد "القفزة" في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة المصرية أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وهناك قفزة أخرى سيشهدها المنحنى الوبائي لهذا الفيروس بعد منتصف شهر سبتمبر الجاري.

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كما أكدت التقارير الرسمية لوزارة الصحة المصرية ارتفاع معدلات الشفاء من هذا الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، إذ وصلت نسب الشفاء إلى ما يقرب من 82%.

وأشارت تقارير الوزارة أن أعداد مصابي فيروس كورونا في زيادة، لافتة إلى أن الحالات الصحية تتراوح بين "بسيطة ومتوسطة"، مشددة على أهمية التطعيمات ضد هذا الفيروس.

المصدر: "الوطن"