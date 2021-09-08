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مصر..وزارة الصحة تكشف موعد "القفزة" في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر..وزارة الصحة تكشف موعد
AFP KHALED DESOUKI / AFP
عامل صحي في مصر
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كشفت وزارة الصحة المصرية أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وهناك قفزة أخرى سيشهدها المنحنى الوبائي لهذا الفيروس بعد منتصف شهر سبتمبر الجاري.

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كما أكدت التقارير الرسمية لوزارة الصحة المصرية ارتفاع معدلات الشفاء من هذا الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، إذ وصلت نسب الشفاء إلى ما يقرب من 82%.

وأشارت تقارير الوزارة أن أعداد مصابي فيروس كورونا في زيادة، لافتة إلى أن الحالات الصحية تتراوح بين "بسيطة ومتوسطة"، مشددة على أهمية التطعيمات ضد هذا الفيروس.

المصدر: "الوطن"

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