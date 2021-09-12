"كان" الإسرائيلية: ترجيحات بنقل الأسير زكريا الزبيدي إلى مستشفى رامبام بحيفا

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية اليوم الأحد بأنه من المتوقع نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي لتلقي العلاج في مستشفى رامبام في حيفا.

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وألقت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق القبض على 4 من الأسرى الفلسطينيين الـ6 الفارين من سجن "جلبوع" وهم زكريا زبيدي ويعقوب قادري ومحمود ومحمد العارضة.

من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، أنه "من المرجح أن إدارة سجون الاحتلال قد شرعت بنقل بقية الأسرى من سجن "جلبوع" اليوم وذلك بعد أن أبلغتهم إدارة السجن يوم أمس أنها ستشرع بعملية نقلهم صباحا بعد أن أظهر المسح الهندسي للسجن وجود ثغرات هندسية فيه".

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن "عدد الأسرى في سجن "جلبوع" بلغ قبل عملية النقل منذ السادس من سبتمبر، نحو 360 أسيرا موزعين على أربعة أقسام وفي كل قسم 90 حيث جرى قمع ونقل قسمين سابقا وهما: قسمي (2، 3) واليوم ووفقا للمعلومات سيتم نقل قسمي (1، 4)".

وتأتي عملية النقل هذه، في إطار الحرب التي شرعت بها إدارة السجن بحق الأسرى منذ السادس من سبتمبر الجاري بعد أن تمكن (6) أسرى من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" وفرضت إدارة السجن منذ ذلك التاريخ جملة من الإجراءات "العقابية" على الأسرى وضاعفت من إجراءاتها التنكيلية الأمر الذي قابله الأسرى بمواجهة مفتوحة والتي ستصل نهاية هذا الأسبوع إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بإجماع فصائلي في كافة السجون.

يذكر أن عدد الأسرى بلغ حتى نهاية آغسطس في السجون الإسرائيلية نحو 4650 أسيرا/ة.

المصدر: RT