لا منفذ إلا لعدسة الكاميرا.. الشرطة تحاصر الأسرى الفسطينيين الأربعة داخل المحكمة
Reuters AMMAR AWAD
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تمت إعادة اعتقالهم، بعد أن استطاعوا الهروب من سجن "جلبوع" عبر نفق.
وفي الصور يظهر عدد من رجال الشرطة وهم يحيطون بكل أسير على حدى، وعلى وجه الخصوص عدد كبير من رجال الشرطة يحيط بالأسير زكريا الزبيدي، الذي كان اسمه قد سطع في الفترة الماضية.
🚫 صور| محاكمة أسرى #سجن_جلبوع بعد إعادة اعتقالهم pic.twitter.com/KNqGgxRJea— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) September 12, 2021
المصدر: RT + "رويترز"
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