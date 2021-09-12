لا منفذ إلا لعدسة الكاميرا.. الشرطة تحاصر الأسرى الفسطينيين الأربعة داخل المحكمة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تمت إعادة اعتقالهم، بعد أن استطاعوا الهروب من سجن "جلبوع" عبر نفق.

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وفي الصور يظهر عدد من رجال الشرطة وهم يحيطون بكل أسير على حدى، وعلى وجه الخصوص عدد كبير من رجال الشرطة يحيط بالأسير زكريا الزبيدي، الذي كان اسمه قد سطع في الفترة الماضية.

المصدر: RT + "رويترز"