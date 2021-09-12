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لا منفذ إلا لعدسة الكاميرا.. الشرطة تحاصر الأسرى الفسطينيين الأربعة داخل المحكمة

أخبار العالم العربي

لا منفذ إلا لعدسة الكاميرا.. الشرطة تحاصر الأسرى الفسطينيين الأربعة داخل المحكمة
Reuters AMMAR AWAD
الشرطة الإسرائيلية تحيط أحد الأسرى الفلسطينيين داخل المحكمة
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تمت إعادة اعتقالهم، بعد أن استطاعوا الهروب من سجن "جلبوع" عبر نفق.

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وفي الصور يظهر عدد من رجال الشرطة وهم يحيطون بكل أسير على حدى، وعلى وجه الخصوص عدد كبير من رجال الشرطة يحيط بالأسير زكريا الزبيدي، الذي كان اسمه قد سطع في الفترة الماضية.

لا منفذ إلا لعدسة الكاميرا.. الشرطة تحاصر الأسرى الفسطينيين الأربعة داخل المحكمة
Reuters AMMAR AWAD

لا منفذ إلا لعدسة الكاميرا.. الشرطة تحاصر الأسرى الفسطينيين الأربعة داخل المحكمة
Reuters AMMAR AWAD

لا منفذ إلا لعدسة الكاميرا.. الشرطة تحاصر الأسرى الفسطينيين الأربعة داخل المحكمة
Reuters AMMAR AWAD

المصدر: RT + "رويترز"

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