أنقرة تعلن عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر في شمال العراق
Reuters Khalil Ashawi
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أعلنت تركيا أن أحد عسكرييها قتل وأصيب آخر بنيران مسلحين في شمال العراق.
وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن هذه الخسائر جاءت نتيجة لاستهداف "تنظيم انفصالي إرهابي" اليوم الأحد قاعدة للجيش التركي في منطقة عملية "مخلب البرق" التي تنفذها أنقرة في شمال العراق ضد "حزب العمال الكردستاني".
وشدد البيان على أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران، بينما تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى.
ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
المصدر: "الأناضول"
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