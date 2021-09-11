مالي.. مقتل مغربيين وإصابة آخرين بهجوم مسلح

لقي مواطنان مغربيان مصرعهما إثر هجوم مسلح من مجهولين بدولة مالي، حسب المرصد الوطني المغربي للنقل وحقوق السائق المهني.

وقال المرصد إن "الضحيتين وهما من سائقي النقل الدولي، تعرضا لاعتداء شنيع بالرصاص في مالي، ما أدى إلى وفاتهما وإصابة آخرين بجروح"، مشيرا إلى أن أسباب الهجوم على السائقين ما زالت مجهولة، لكنه رجح "فكرة السرقة".

وقدم المرصد تعازيه لأسر القتلى، وأعلن "تضامنه غير المشروط مع أي مبادرة تهدف إلى المواساة والتمكين من الحقوق".

كما دعا المركز الإفريقي لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل وتعيين لجنة خاصة للتحقيق في الجريمة.

المصدر: "هسبريس"