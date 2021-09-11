الشرطة الإسرائيلية تحيط بالأسير زكريا الزبيدي في قاعة المحكمة لمنع تصويره (فيديو)

وثق مقطع فيديو من محكمة الصلح في مدينة الناصرة شمالي إسرائيل مشاهد للأسير زكريا الزبيدي خلال محاكمته، حيث تجمع حوله عدد من عناصر الأمن الإسرائيليين لمنع تصويره.

وقررت المحكمة تمديد توقيف الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع منذ نحو أسبوع.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 4 من الأسرى الفلسطينيين الـ6 الفارين وهم زكريا زبيدي ويعقوب قادري ومحمود ومحمد العارضة.

وقضت المحكمة بتمديد توقيفهم 8 أيام بدعوى استكمال التحقيق في تهم الهروب والمساعدة على الهروب والتآمر لتنفيذ جريمة أو عمليات إرهابية والانتماء لتنظيم معاد وتقديم خدمة لتنظيم معاد.

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من جهته، أعرب أفيغدور فيلدمان محامي الأسير زكريا الزبيدي عن قلقه حول الصحة الجسدية للأسرى، وأن القاضي سيشاهد الموقوفين وسيوجه لهم الأسئلة ويفحص ما إذا كانوا قد تعرضوا للأذى خلال الفرار أو خلال القبض عليهم.

وأضاف: "نحن نعتقد أن على المحكمة الإشراف بشكل دقيق على استمرار اعتقالهم وسنطلب من المحكمة الإشراف على هذه التحقيقات لأننا لا نثق كثيرا بالمحققين، حتى اللحظة هناك أمر منع لقاء المحامين والأسرى ونحن نأمل أن يتم إزالة هذا الأمر في الأيام القريبة لكي نستطيع لقاءهم والحديث معهم وتقديم الاستشارة لهم بالنسبة للتحقيقات".

وقال: "نحن سنوضح للمحكمة أننا سنقدم النصيحة لهم في هذه المرحلة بالتزام حق الصمت ونحن نطلب من المحكمة بأن تمرر هذه النصيحة لهم، وعندما يتم إزالة أمر منع اللقاء سنستطيع أن نفهم من الأسرى ما الذي حدث".

المصدر: RT + وكالات