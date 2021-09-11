رئيس الحكومة المغربية المكلف: مشاورات مع الأحزاب لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة

أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي عزيز أخنوش، أنه "سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برامج متقاربة".

وأكد أخنوش بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، أنه "سيقوم ابتداء من الآن بفتح مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن يتم التوافق معها في المستقبل، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة"، معربا عن "أمله في أن تضم هذه التشكيلة الحكومية "أعضاء في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات الكبرى لجلالة الملك والبرامج الحكومية".

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وأعرب رئيس الحكومة المكلف عن "اعتزازه وسعادته بالاستقبال الملكي الذي حظي به"، مؤكدا أنه "لشرف لي ولأعضاء الحزب ولجميع المغاربة، وهذه الثقة المولوية مسؤولية كبيرة ونحن واعون بها".

المصدر: صحيفة هسبريس المغربية