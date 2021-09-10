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العاهل المغربي يكلف رئيس "حزب التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة

أخبار العالم العربي

العاهل المغربي يكلف رئيس
Reuters ANF/zuz
العاهل المغربي محمد السادس
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كلف العاهل المغربي، محمد السادس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بتشكيل الحكومة الجديدة إثر تصدر هذا الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد قبل يومين.

وأفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بأن الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بفاس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.

ويأتي هذا التعيين، يضيف ذات المصدر، طبقا لمقتضيات الدستور، وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر 2021.

وتصدر حزب “الأحرار” الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية التي جرت في المملكة يوم الأربعاء الماضي.

وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل قد خسر الانتخابات بعد أن وصل عامي 2011 و2016  إلى رئاسة الحكومة.

المصدر: هسبريس

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