القدس.. توثيق محاولة الطعن عند باب المجلس وإطلاق النار على طبيب فلسطيني (فيديو)

لقي الطبيب الفلسطيني حازم الجولاني البالغ 50 عاما مصرعه برصاص القوات الإسرائيلية عند باب المجلس بالبلدة القديمة بالقدس، حسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.

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وذكرت قناة "مكان" أن إطلاق النار على الجولاني "جاء بعد محاولة تنفيذ عملية طعن وإصابة أحد الجنود".

تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش اقتحمت منزل الجولاني واعتقلت نجليه وأشقاءه، بعد أن أعلن عن وفاته.

والجولاني هو طبيب عظام وعلاج طبيعي ومدير كلية ريان للطب المكمل في القدس.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية