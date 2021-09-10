الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في البلدة القديمة بالقدس بعد محاولته تنفيذ عملية طعن

قتلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة مواطنا فلسطينيا بعد محاولته تنفيذ عملية طعن عند أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن هذا المواطن البالغ من العمر 50 عاما وصل إلى باب المجلس وحاول طعن ضباط لها بسكين، مضيفة أن هؤلاء أطلقوا النار عليه وتمكنوا من "تحييده" قبل تنفيذه العملية.

وأشارت الشرطة إلى إصابة أحد أفرادها بجروح طفيفة بالرصاص.

وأكد مستشفى "هداسا" في جبل المشارف أن المواطن الفلسطيني المذكور نقل إليه في حالة حرجة وتوفى متأثرا بجروحه.

وذكرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينيين أن القتيل هو الدكتور حازم الجولاني.

وأكدت مراسلة RT داليا النمري التي تتواجد حاليا على مقربة مباشرة من موقع الحادث أن السلطات الإسرائيلية بادرت إلى إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان حركة "حماس" اليوم "جمعة غضب" وسط تصعيد التوترات حول قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"