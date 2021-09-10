المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينتقد بشدة بيان "الدول الأربع"

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بيان الرباعية العربية بشأن تطورات الأزمة مع إيران، قائلا إنه يخدم "الكيان الصهيوني".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "من يقف خلف إصدار هكذا بيانات يخدم بالأساس مصالح الكيان الصهيوني وننصح الدول الأربع بالتركيز على دعم الشعب الفلسطيني المظلوم بدلا من إصدار بيانات تافهة".

ورأى زاده أن إصدار بيانات من هذا القبيل يتناقض مع بعض التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها بعض الدول لتحسين علاقاتها مع ايران، داعيا دول الجوار إلى تحكيم الحوار واستخدام الطرق الدبلوماسية لحل المشاكل العالقة.

وعبر المتحدث الإيراني عن رفض "الادعاءات بشأن الجزر الثلاث"، مشددا على أن جميع تحركات ايران في هذه المنطقة تأتي في اطار ممارسة سيادتها والتأكيد على وحدة أراضيها، مشيرا أيضا إلى رفض أي تدخل بهذا الشأن.

وتطرق زاده إلى ما وصفها "بالعراقيل التي وضعتها بعض دول هذه اللجنة الرباعية أمام حصول الاتفاق النووي"، مضيفا أن مثل هذه البيانات لن تؤثر على تطوير قدرات ايران في مجال التقنية النووية السلمية.

وكانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالأزمة مع إيران، قد عقدت اجتماعا برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، جرت فيه مناقشة مستجدات ملف الأزمة مع إيران وما وصف بـ "التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأعدت هذه الجنة التي تضم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مشروع قرار رفعته إلى الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لاعتماده.

المصدر: الأنباط + RT