سفير إيران لدى بغداد يؤكد انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات مع السعودية

أعلن سفير إيران لدى بغداد، ايرج مسجدي، أنه بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والسعودية سوف تنعقد، دون ذكر الوقت والمكان المحددين للاجتماع.

وأكد مسجدي أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لعب "دورا مهما في عقد الجولات الثلاث السابقة من المحادثات بين إيران والسعودية"، مشيرا إلى أن "لدى طهران شعورا جيدا تجاه الجولة المقبلة لتحقيق نتائج جيدة".

ورأى أن "أمن العراق لن يتحقق مع القوات الأمريكية، وطردهم مطلب أساسي لاستقرار العراق والمنطقة"، مشددا على أن "اتهام إيران باستهداف القوافل العسكرية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق مجرد كلام أمريكي لا قيمة له".

وبشأن التطورات في أفغانستان، قال مسجدي: "على الجميع السعي لإرساء الأمن في أفغانستان ومساعدة الشعب الأفغاني"، مؤكدا أن "تعاوننا مع طالبان مرهون بموقفهم وأدائهم تجاه إيران، وبالطبع نطلب منهم احترام علاقاتهم مع طهران، وهذا ما سيجعل إيران تتعاون مع طالبان".

المصدر: "اسنا"